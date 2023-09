Venerdì 1 Settembre 2023, 08:36

FOLIGNO - L’Esercito alla Quintana, le taverne che, da oggi, riaprono, il palio svelato, l’ostensione delle bandiere, il suono dei tamburi, il pallio della Rivincita svelato e la città che si fa bella per il settembre folignate che da sempre vuol dire Quintana. Il tutto esaltato da un pensiero e un abbraccio corale, del quale s’è fatto portavoce il presidente dell’Ente Quintana Domenico Metelli, tutto dedicato a Massimo Gubbini. La Giostra della Quintana della tradizione, quella legata da sempre al mese di settembre è finalmente entrata nel vivo. Tante le novità del programma e tante le occasioni per fare un tuffo nel Seicento in attesa di sapere chi vincerà domenica 17 al Campo de li Giochi. La presentazione di programma, novità, palio ed estrazione è avvenuta nella corte di Palazzo trinci. È intervenuto il sindaco Stefano Zuccarini, insieme all’assessore alla Quintana Decio Barili, che ha sottolineato che: “Non c’è miglior messaggero per la città della Quintana”. La principale novità di quest’anno l’ha spiegata il presidente Metelli: “questa sarà una Quintana in cui tornerà la normalità. La città e la Quintana sono tornate a rifare la Fiera dei Soprastanti. Alla Notte Barocca torna il Gruppo Festi e poi, il 13 settembre, avremo l’Esercito che nel pomeriggio proporrà un concerto della sua Banda e la sera, alle 21.30, attraverserà il cuore della città con una parata in divisa storica. E lo farà nell’ambito dei festeggiamenti dei 150 anni della Caserma “Gonzaga” sede del Centro di Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito stesso. Per questa Quintana tutto l’Ente Giostra, tutto il popolo della Quintana ha dato il massimo affinché dopo tutto quello che è accaduto si potesse tornare – conclude - alla normalità”. È stato, quindi, svelato il palio che sarà assegnato al vincitore della Giostra della Quintana de La rivincita. Lo ha realizzato l’artista Flavio Favelli. L’autore nel Palio creato per la Giostra della Quintana ha voluto utilizzare soprattutto testo e parole mescolando l’immaginario della Quintana con la Lotteria Nazionale e con un grande mito locale come la caramella Rossana, “l’originale”, da cui il titolo del Palio da lui creato. A questi si aggiunge l’elemento simbolico della luna, che richiama alla mente sia gli anelli della Giostra, sia tutto un immaginario medio orientale. Ma la luna e le stelle sono soprattutto simboli legati all’immaginario Mariano, e a Foligno è impossibile non pensare alla meravigliosa luna coronata di stelle che orna la facciata del Duomo cittadino. Domani, intanto, dalle 15 al Campo de li Giochi ci sarà la sessione di prove ufficiali di Giostra. Ieri, in base al nuovo regolamento, è stato estratto a sorte l’ordine di partenza. In pista, poi, la seconda tornata, con tempi e punteggi alla mano, decreterà l’ordine di partenza di gara. Ad aprire le prove sarà l’Ammanniti seguito da: La Mora, Croce Bianca, Giotti, Spada, Contrastanga, Badia, Pugilli, Cassero, Morlupo. Tutto pronto, quindi, per vivere il settembre quintanaro in un anno diverso e ancora tutto da scrivere.