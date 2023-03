Foligno, Protezione Civile Scout in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria

FOLIGNO - Un importante azione di sostegno in favore delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria. L’ha avviata, nell’ambito di un più vasto piano regionale di sostegno, l’Associazione Adulti Scout Protezione Civile Umbria, guidata dal presidente Renzo Angeli affiancato dal responsabile delle squadre operative Pier Francesco Pinna. “Abbiamo avviato – dice Angeli a Il Messaggero – una raccolta di materiali di prima necessità da inviare, attraverso la filiera della Protezione Civile, nelle zone terremotate di Turchia e Siria. L’appello che abbiamo lanciato ha avuto già una importante risposta da parte di cittadini e associazioni. In pochi giorni abbiamo composto più di 100 grossi scatoloni contenenti in prevalenza indumenti invernali e anche prodotti alimentari a lunga conservazione. Punto di riferimento è stata la sede scout in via Parma, zona – conclude – Sterpete”. Più che pronti, quindi, ancora una volta sono stati gli scout che ora, attraverso questa associazione di Protezione Civile continuano a dare il loro importante sostegno alle comunità locali, nazionali ed estere. Il tutto secondo un concetto attualissimo: “Estote parati”, siate preparati, siate pronti. È un motto che gli scout conoscono nel profondo del suo senso. E quell’essere pronti ha dato corpo ad un progetto, ancora una volta nel segno della buona azione, in favore delle popolazioni gravemente colpite dal terremoto che ha devastato vastissime aree di Turchia e Siria. L’Associazione Adulti Scout Protezione Civile Umbria è il primo gruppo del genere a nascere in Italia per operare nel sistema di supporto alle emergenze. Appena dopo la nascita del sodalizio il presidente Angeli aveva detto: “Dopo anni di impegno siamo riusciti a dar forma a qualcosa che manca ma che di fatto s’è da sempre. Come scout, che si tratti di Masci o Agesci, interveniamo sempre, attraverso le nostre diverse articolazioni, in situazione di emergenza. Ora però, grazie alla definizione di di questa nostra associazione, abbiamo preso la forma del Terzo Settore e siamo entrati nel sistema di Protezione Civile. Il nostro obiettivo è quello di andarci ad occupare, come adulti scout, di bambini, ragazzi ed anziani. Ad oggi contiamo, come realtà regionale, su una forza di venti componenti e siamo pronti a crescere. Siamo la prima comunità Masci regionale in Italia che ha avviato – conclude - questa importante esperienza. Oggi siamo Protezione Civile”. E in quello stesso contesto Pinna aveva ribadito che: “L’obiettivo è intervenire nell’ambito dell’assistenza alla popolazione andando ad agire in autonomia operativa in un segmento di supporto e sostegno che non si accavalla con nessuno o duplica altri servizi già esistenti”. Il volontariato espresso dall’Associazione Adulti Scout Protezione Civile Umbria, riassume alti livelli di formazione e un capacità operativa e organizzativa già testata nel tempo grazie all’esperienza maturata in decenni di vita Scout.