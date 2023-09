Lunedì 11 Settembre 2023, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06:48

FOLIGNO - Selfie con i vip, l’augurio prima della partita della nazionale di calcio e migliaia di persone a seguire la Notte barocca in centro, senza dimenticare i battesimi rionali. È un fine settimana, quello appena trascorso, davvero da ricordare per la Giostra della Quintana. Ad aprire l’elenco dei vip è il rione Morlupo, guidato dal priore Andrea Batori. Sabato a cena c’era Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh in città insieme ad amici. L’artista è stato accolto dai rionali come uno di casa e Dodi Battaglia non s’è sottratto a selfie e a cantare, insieme ai rionali, qualche canzone. I tamburini del Morlupo, invece, poco prima della partita della Nazionale tcontro la Macedonia del Norde a, hanno ricevuto il saluto via social di Lele Adani voce tecnica della Rai per le partire della Nazionale Stessa. «Tamburini del rione Morlupo . Ha detto Adani – vi mando un grande abbraccio, ragazzi. Grazie per quello che fate e per come siete. Però vi esorto a non fermarvi mai». Con Adani c’era uno dei rionali storici del Morlupo Ado Alili che non ha fatto mancare l’incitamento e il sostegno alla Nazionale di calcio. Al rione Spada, invece, a cena, anche qui insieme ad amici umbri e folignati, c’era Matilde Brandi, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale. Sempre allo Spada a cena c’era l’astronauta Paolo Nespoli che, insieme al professor Pierluigi Mingarelli, era reduce da una conferenza ad Afrile, sulla montagna di Foligno, dove è stata celebrata, proprio sabato, la prima parte degli appuntamenti, proseguiti ieri, per “La giornata internazionale dell’aria pulita”. Oggi, invece, al rione Contrastanga in occasione del “Gareggiare dei Convivi” ci sarà la partecipazione dell’onorevole Maria Elena Boschi e dell’attore Giulio Berruti. La Quintana, quindi, continua ad attirare personalità che scelgono la provincia, ed in questo caso Foligno, per vivere momenti di normalità comunque possibili in un evento di massa come la Giostra. E sono i numeri, la cui esatta portata è in fase ovviamente di calcolo, a spiegare questo fenomeno che attrae. Sabato sera in centro a Foligno c’era la Notte Barocca. In piazza San Domenico e nelle altre zone interessate in centro dall’evento c’erano migliaia di persone. Altrettante e forse di più hanno invaso le altre parti della città vecchia. Il tutto secondo un copione di tranquillità e vivibilità che ieri è culminato nella cerimonia di ingresso dei nuovi contradaioli dei rioni quintanari, circa 220. Il Giotti, rione che ha introdotto per primo la cerimonia del battesimo rionale, ha vissuto un doppio evento: Battesimo e festa per i traguardi. Il Giotti nel 2023 ha vinto infatti il sedicesimo Palio della sua storia, ma anche perché ricorrono i 60 anni dalla prima vittoria del 1963 firmata Marcello Formica, i 30 anni dalla prima vittoria di Lorenzo Paci del 1993, i 10 anni dalla nostra storica prima doppietta del 2013 che porta l'immagine e il nome di Massimo Gubbini. Una festa nella festa che ha portato a rivivere i fasti di un tempo, le vittorie collezionate e ad analizzare le prospettive per il futuro.