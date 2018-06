Foligno, minorenne viaggia in treno senza biglietto e ruba il cellulare al capotreno, denunciato dalla Polizia Ferroviaria

di GiovannI Camirri

FOLIGNO – Minorenne viaggia in treno senza biglietto e ruba il telefono cellulare al capotreno: denunciato. È in sintesi il brillante risultato dell'ultima attività di pronto intervento attuata dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno, guidati dal comandante Alessandro D’Antoni. Nei giorni scorsi a bordo di un treno che viaggiava lungo la tratta Perugia-Foligno un magrebino di 17 anni, residente nel comprensorio perugino, ha sottratto il telefono cellulare con auricolare, del capo treno in servizio treno per poi nasconderlo all' interno dei propri pantaloni. Grazie alla tempestiva segnalazione del dipendente di Trenitalia gli accertamenti della Polfer hanno avuto esito positivo. In breve tempo il minorenne è stato rintracciato, identificato e denunciato alla Procura per i minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato ed il telefono cellulare, individuato e sequestrato, è stato restituito al legittimo proprietario. Il 17enne sarà inoltre sanzionato, come da regolamento ferroviario, poiché viaggiava in treno senza biglietto.

