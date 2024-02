Foligno, Masciotti viaggia verso il “si” all'investitura per la corsa a sindaco per il centrosinistra. E la Lega ricandida gli uscenti

FOLIGNO - Quella appena iniziata è una settimana decisiva per la coalizione di cetrosinistra. Mauro Masciotti, ferroviere e direttore della Caritas, indicato come potenziale candidato di coalizione alla carica di sindaco è chiamato a sciogliere la riserva sull’accettazione o meno dell’investitura. Riserva che, stando a quanto risulta a Il Messaggero, viaggerebbe verso l’accettazione definitiva della proposta di candidatura. E il fatto che si sia in presenza di una scelta più che ponderata lo dimostra il fatto che dallo scorso lunedì, quando il Messaggero ha reso nota l’indicazione caduta proprio su Masciotti, si sono succedute riunioni formali e informali da un punto di vista della politica, e di approfondimento a diversi livelli. Parte di queste sono state dedicate a verificare la compatibilità con la candidatura rispetto ai diversi incarchi ricoperti dallo stesso Masciotti. Per l’inizio della prossima settimana, forse già per lunedì sera, sarebbe prevista l’assemblea comunale del Pd cui prenderà parte anche il segretario Tommaso Bori e in quella sede il nodo candidato sindaco per il centrosinistra dovrebbe esser definitivamente sciolto con l’investitura di Mauro Masciotti.

GLI ALTRI

Intanto, nel centro destra c’è gran fermento dopo l’annuncio della ricandidatura di Stefano Zuccarini, sindaco uscente sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Civici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega, ad esempio, si sta muovendo per la definizione delle candidatura alla carica di consigliere comunale. Al momento pare esser certa la ricandidatura dei consiglieri uscenti e cioè Riccardo Polli, Federica Bagatti, Mauro Malaridotto, Paolo Galli, Barbara Betti, Luciana Collarini, Marco De Felicis cui si aggiunge l’assessore Decio Barili che nella tornata del 2019 era stato il più votato nelle fila della Lega. In movimento per la composizione delle liste anche tutti gli altri partiti di centro destra. In movimento anche gli altri competitor come Alternativa Popolare con Enrico Presilla e La Voce di Foligno con Moreno Finamonti. In campo, sparsi un po’ da tutte le parti politiche sarebbero pronti a scendere anche diversi professionisti, tra cui alcuni avvocati. Al momento, però, non c’è ancora nulla di definitivo e si sta ragionando sulle verifiche di disponibilità.