Foligno, la polizia locale racconta in un video, sulle note di Renato Zero, la città in tempi normali ed in quelli del covid-19: #insiemecelafaremo

FOLIGNO - La Polizia Locale di Foligno ha realizzato un video che, sulle note de "Il coraggio delle idee" di Renato Zero, mostra la città città deserta e silenziosa. Ad aprire il video è il comandate del Corpo, il tenente colonnello Marco Baffa: «Cittadini - dice il comandante - rinnovo l'invito a rimanere a casa. Noi, purtroppo, non possiamo farlo. Grazie». Il video è un racconto per immagini che spiega Foligno ai tempi del covid-19 e mostra l'attività quotidiana, e condotta senza soluzione di continuità, che vede impegnati su tutto il terirotio comunale in controlli e supporti alla popolazione, gli agenti del Comando della Polizia Locale non solo in tempo di pandemia. E tra i tanti spunti di vita cittadina non poteva mancare la Giostra della Quintana. Il video è in sostanza un insieme della città in tempi normali e in tempo di covid-19. Il tutto legato da un solo concetto: #insiemecelafaremo