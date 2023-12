Lunedì 11 Dicembre 2023, 10:18

FOLIGNO - L’idea funziona, e nonostante le incertezze climatiche ieri un centinaio di persone tra runner e trekker hanno preso parte alla “Corsa dei Babbo Natale” organizzata a Sant’Eraclio dalla Comunanza Agraria, dal Comune e con la collaborazione di Attletica Winner Foligno e Valle Umbra Trekking. I partecipanti alla camminata hanno potuto godere di un trekking urbano, di circa 10 chilometri, tra Foligno e Sant’Eraclio. I corridori, invece, hanno dato corpo a quello che, sulla stessa distanza, è divenuto un allenamento collettivo. L’evento di ieri fa parte del calendario di iniziative natalizie proposte con “Buone Feste Sant’Eraclio 2023”. Si tratta di 11 date di un calendario ricco di tante iniziative promosse dagli enti e dalle associazioni di volontariato con il patrocinio del Comune. Anche in occasione della festività religiosa le realtà culturali, ricreative, sportive, che operano nel tessuto sociale del borgo in sintonia con le istituzioni locali del territorio dimostrano una fattiva collaborazione. Si tratta di un format che si arricchisce anno per anno di manifestazioni di spessore e qualità, frutto di proposte, suggerimenti, decisioni collegiali tra gli organizzatori della rassegna. A seguire all’interno della Casa Castellana del Castello dei Trinci di Sant’Eraclio è possibile ammirare il Presepe raffigurazione della Natività di Gesù Cristo. Si tratta di un ritorno al passato. Il Castello torna ad essere l’ubicazione privilegiata della rappresentazione religiosa del Natale dopo l'esperienza del presepe tradizionale nella chiesa del Castello realizzato dal compianto Franco De Santis e voluto dal parroco dell'epoca don Luciano Raponi. Un appuntamento che torna dopo oltre un decennio, quello con prese di De Santis che oggi viene reinterpretato da Rudi, Marcello e Gianni. E c’è anche in esposizione parte della collezione dei presepi d’artista del maestro Francesco Federici. Si proseguirà sabato 16 alle ore 17 all’ex Molino Viola nel Castello dei Trinci “Thè letterario” con l’autore Paolo Angelucci presentazione del libro La Mappa dei Guasti. Alle 20,30 la “Cena degli Auguri Sant’Eraclio” in via Casale Elvira 5 nella zona industriale di Sant’Eraclio. Domenica 17 dicembre Benedizione dei Bambinelli alle ore 11 nella di San Marco. Martedì 26 alle 21 gara di briscola presso il Circolo Lu Campettu di via Sant’Abbondio. Appuntamento con le Tombolate di Natale il 9, il 22, il 30 dicembre e il 6 gennaio al“Cartoon Park” e al Circolo “Lu Campettu”. Gran finale venerdì 5 gennaio con la “Befana in Piazza”.