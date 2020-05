Foligno, incidente stradale: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

FOLIGNO – Incidente a Colfiorito nel tardo pomeriggio di giovedì, principale borgo della fascia appenninica del Comune di Foligno. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, due veicoli sono entrati in collisione nella zona dove la viabilità interna di connette con la Statale 77 Foligno-Civitanova Marche. Danni ai veicoli e conseguenze non preoccupanti per gli occupanti i veicoli. Sul posto anche vigili del fuoco, giunti in forze, e 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA