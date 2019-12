Foligno, Giostra della Quintana: Tommaso Finestra è il nuovo cavalier “Gagliardo” del rione Ammanniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Tommaso Finestra, 18 anni da San Gemini studente dell’Itis a Terni, è il nuovo cavalier Gagliardo della Giostra della Quintana. La scelta del nuovo portacolori è stata ufficializzata dal rione rosagrigio guidato dal priore Federico Fiordiponti nel sabato appena trascorso nel corso della consueta cena rionale di fine anno. «Durante la gradevolissima serata – spiegano dall’Ammanniti il consiglio ha avuto il piacere di presentare ai rionali e ai soci il nuovo Gagliardo del rione Ammanniti Tommaso Finestra. Tutto il popolo rosagrigio ha accolto con grande entusiasmo e fiducia il giovane cavaliere che si prepara affrontare questo nuovo percorso, speriamo ricco di soddisfazioni. Una menzione speciale va a Riccardo Raponi che ha risposto in maniera egregia alla tempestiva chiamata di ottobre svolgendo un ottimo lavoro. Un grazie anche alla scuderia Sirena di Nevio Ventangoli per questi anni in cui abbiamo collaborato. A lui e alla sua compagine un grande in bocca al lupo per i prossimi lavori. Sempre forza gagliardo». A spiegare la filosofia della scelta su cavaliere e scuderia è lo stesso priore dell’Ammanniti, Federico Fiordiponti. «Siamo un rione giovane – esordisce – con una consiglio di giovani e quindi non potevamo che puntare su un giovane. Con Tommaso abbiamo messo in campo un progetto di prospettiva col quale puntiamo ad una crescita corale, nostra e sua. Un progetto, che parte dal presente, e che guarda al futuro con una ottica pluriennale. La scelta della scuderia esterna è una delle nostre caratteristiche ormai da tempo. Abbiamo ringraziato Ventangoli e Raponi ed ora ci apprestiamo a iniziare a scrivere una nuova pagina della storia del rione Ammanniti. Come rione crediamo molto nelle capacità di questo giovane cavaliere e insieme a lui siamo pronti a dar vita ad un cammino di crescita che faremo tutti insieme. Sabato scorso c’è stata la presentazione ufficiale del Gagliardo e Tommaso Finestra ha così fatto il suo ingresso ufficiale – conclude Federico Fiordiponti – al rione Ammanniti». «Sono molto contesto – racconta il Gagliardo Finestra – di questa opportunità. La passione per i cavalli ce la ho sin da piccolissimo grazie anche alla Giostra dell’Arme di San Gemini, la manifestazione storica della mia città. La Quintana di Foligno è una grande opportunità e sono pronto a fare bene sull’otto di gara del Campo de li Giochi insieme all’Ammanniti. Con il rione guidato da Federico Fiordiponti si farà un cammino di crescita insieme e lo faremo nel tempo e con le tappe che saranno necessarie. Ho trovato un ambiente positivo e collaborativo e quindi – conclude il Gagliardo - so pronto a fare bene».