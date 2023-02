Foligno, Giostra della Quintana: Pierluigi Chicchini è il “Cavalier Fedele” del rione Croce Bianca

FOLIGNO - “Il Rione Croce Bianca è lieto di annunciare ufficialmente che il nuovo cavaliere Fedele è messer Pierluigi Chicchini”. Trova definitiva conferma, quindi, l’indiscrezione, che era da tempo nell’aria, anticipata qualche giorno fa da Il Messaggero. A ufficializzare la scelta è lo stesso rione Croce Bianca guidato dal priore Andrea Ponti. “L'accordo con il nuovo Fedele – spiegano dal rione di via Butaroni - è stato raggiunto dal Priore Andrea Ponti, il quale ha avuto l'appoggio unanime di tutto il Consiglio direttivo rionale, fortemente unito e convinto nella volontà di portare a casa il cavaliere folignate che ha dimostrato in molteplici occasioni le proprie qualità nelle giostre equestri italiane, e nel quale sono riposti i sogni di vittoria di tutto il popolo della Croce a partire sin dalla Giostra della Sfida e della Rivincita del 2023. Pierluigi potrà contare sullo staff e sul parco cavalli di proprietà del Rione Croce Bianca. L'appuntamento con l'evento di presentazione, al quale tutti i soci, gli amici e i simpatizzanti della contrada potranno partecipare, avrà luogo sabato 25 Febbraio presso la Taverna del Fedele, in – è la chiosa - via Butaroni. Semper Fidelis”. Il Consiglio Rionale del Croce Bianca ha inoltre rinnovato all’unanimità “la fiducia in Stefano Antonelli come secondo cavaliere di Giostra”. “Il Rione Croce Bianca – viene ribadito via social - è lieto di invitare tutti i rionali, amici e simpatizzanti alla cena di presentazione di Messer Pierluigi Chicchini, nuovo cavalier Fedele di Croce Bianca. Sabato 25 Febbraio, in via Butaroni una serata magica da non perdere: ore 19.30 presentazione ai rionali e alla stampa; ore 20.30 Cena presso la Taverna del Fedele; post cena all’insegna del divertimento con tutto il popolo bianco rosso. Prenotazioni aperte: 338 413 5237 (Andrea P), 349 288 7831 (Gabriele); 328 893 0564 (Andrea O)”. Si completa, quindi il quadro dei cavalieri di Giostra. Ecco chi sono e per quale rione gareggiano: Ammanniti, Mattia Zannori; Morlupo Alessandro Candelori; Contrastanga Daniele Scarponi; Pugilli, Nicholas Lionetti; al Cassero Luca Innocenzi; Spada Tommaso Finestra; Badia Lorenzo Melosso; Giotti, Massimo Gubbini; La Mora Luca Morosini, esordiente e proveniente dal Master Cavalieri; Croce Bianca Pielruigi Chicchini. Tutto definito, quindi, rispetto a mercato cavalieri e cambi di sella e quini, finalmente, un quadro completo in relazione agli appuntamenti di preparazione in vista della Giostra della quintana della Sfida di giugno prossimo. Si parte tra una decina di giorni quando, al Campo de li Giochi “Marcello formica e Paolo Giusti” inizieranno i test in pista per valutare l’affiatamento tra cavallo e cavaliere e iniziare a delineare le strategie di preparazioni che ogni scuderia ha in animo di realizzare.