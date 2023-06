Foligno, Giostra della Quintana: ha vinto il rione Giotti con Massimo Gubbini

FOLIGNO - Massimo Gubbini del rione Giotti su su Daytona Man ha vinto la giostra della Quintana della Sfida. Gubbini ha condotto la Giostra sin dalla prima tornata dove ha corso in 52 secondi e 72 centesimi staccando subito i rivali. Uscito già al primo anello uno dei favoriti, Daniele Scarponi (Contrastanga). Solo Candelori (Morlupo) e Melosso (Badia) hanno provato ad avvicinare l'Animoso che ha fatto il miglior tempo in tutte e tre le tornate. Nella seconda il Badia ha superato il Morlupo mentre, via via, uscivano di scena Diafaldi (Cassero) e Lionetti (Pugilli). In finale nessuna sorpresa con Gubbini che ha chiuso in 53.75 con un totale di 2'40 e 35 centesimi staccando di oltre un secondo Melosso (Badia) e di oltre due Candelori (Morlupo).

Nella terza tornata errori di Zannori (Ammanniti), e dell'esordiente Morosini (La Mora).

Per il rione Giotti è il sedicesimo palio vinto, Gubbini sale a nove vittore nella classifica all time dei cavalieri raggiungendo Scarponi e a un solo centro da Luca Innocenzi rimasto fuori per le vicende legate alla rissa scoppiata alle prove ufficiali culminata con il Daspo di un anno dei confronti del fantino del cassero che in Giostra è stato sostituito da Marco Diafaldi.. Ecco la classifica finale: Giotti, Badia, Morlupo, Croce Bianca, Spada, La Mora, Ammanniti, Pugilli, Cassero, Contrastanga.