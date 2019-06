Foligno, Giostra della Quintana: Daniele Scarponi (Spada) in sella a City Hunter con 52.07 alle prove scende sotto il record ufficiale di pista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Sei cronometri li avesse fermati in gara quello segnato da Daniele Scarponi in sella a City Hunter sarebbe il nuovo record di pista. E avrebbe battuto quello di 52 secondi e 12 centesimi che Luca Innocenzi in sella a Guitto collezionò il 16 settembre 2018 in occasione della Quintana della Rivincita. Record ufficiale che resta saldamente al suo posto dato che contano soltanto le rilevazioni di gara. Le prove ufficiali della Singolar Tenzone, giostrate sabato sera al Campo de li giochi hanno dato emozioni dietro emozioni. Prima Pierluigi Chicchini del Pugilli ha fermato i cronometri a 52.24, appena 12 centesimi sopra il record di pista, poi Scarponi e City Hinter hanno rilanciato a 52.07 facendo scendere il cronometraggio del record ufficiale di 5 centesimi. Il resto è riassunto nei tempi delle singole prestazioni dei binomi.Rione Morlupo, Lorenzo Paci su Lanunio, tempo 52 secondi e 91 centesimi.Rione Ammanniti, Marco Diafaldi su Masha e Orso, 55.95Rione Pugilli, Pierluigi Chicchini su Edward England, 52.24.Rione La Mora, Mattia Zannori su Livarot, 53.70Rione Cassero, Luca Innocenzi su Guitto, 52.48Rione Croce Bianca, Massimo Gubbini su Houndooni 53.45Rione Spada, Daniele Scarponi su City Hunter, 52.07 (battuto non ufficialmente il tempo del record di pista”.Rione Contrastanga, Daniele Ravagli su Invincibile Pong, 55.16. Errore alla bandierinaRione Badia, Cristian Cordari su You Are My Boy, 55.59Rione Giotti, Alessandro Candelori su Annaurora, 53.70Morlupo, Paci su Lampeja, 53.44Ammanniti, Diafaldi su Masha e Orso, 55.09Pugilli, Chicchini su O’Briant, mancato secondo anello, 52.78La Mora, Tommaso Finestra (secondo cavaliere rionale) su Amamelis, 58,11Cassero, Innocenzi su Noah, 56.62Croce Bianca, Gubbini su Houndooni, 53.18Spada, Scarponi su Capitano Knox, 53.83Contrastanga, Ravagli su Invincibile Pong, errore primo e secondo anello, 54.42Badia, Cordari su You Are My Boy, 55.38Giotti, Candelori su Dayton Man, 54.54Morlupo, Paci su Tough and Tiny, 56.51Ammanniti, Diafaldi su Masha e Orso, 57.17Pugilli, Chicchini su Destination Paco, 1.01.81La Mora, Tommaso Finestra (secondo cavaliere rionale) su Amamelis, 55.88Cassero, Innocenzi su Noah, 56.15Croce Bianca, Gubbini su Fastmont, errore di percorso, uscito di pista.Spada, Scarponi su Capitano Knox, 54.72Contrastanga, non effettua terza tornata.Badia, Cordari su Capitan Segreto, mancato terzo anello, 55.80Giotti, Candelori su Daytona Man,errore alla bandierina, 54.54