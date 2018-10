Foligno, anche con una gara di dolci si aiuta un bambino affetto da una malattia rara

FOLIGNO - Una gara di cucina, con al centro il roccio, uno dei dolci tipici di Foligno, per fare una buona azione. E' quanto accaduto venerdì, fino quasi a mezzanotte, nella sala riunione del Dopolavoro Ferroviario di Foligno. L'iniziativa è stata lanciata attraverso la pagina Facebook “Foligno che fiotta”, amministrata da Fabio Ciancabilla, e non è la prima del genere a scopo benefico. Una sala gremitissima ha assistito alla valutazione di 23 rocci che sono stati vagliati da una giuria popolare e da una “tecnica” composta da Sergio Merendoni, Aldo Carta e Luca Angelucci. Alla fine è arrivato il verdetto: primo posto per Riccardo Cecconi, secondo per Danila Roca e Terzo per Rita Crisanti. Nel corso dell'appuntamento, che ha preso il nome di “Masterocciu 2018” sono stati raccolti fondi destinati ad un bambino affetto da una malattia rara. © RIPRODUZIONE RISERVATA