Foligno, con Festa di Scienza e Filosofia si entra nella cellula tra realtà virtuale e tecnologie immersive

FOLIGNO - Un viaggio all’interno della cellula umana per scoprirne i segreti e conoscerla in tutte le sue parti. È l’innovativo e singolare progetto promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno in occasione dell’XI edizione della “Festa di Scienza e Filosofia”, che si terrà dal 21 al 24 aprile prossimi. Dal titolo “Entriamo nella nostra cellula”, la grande novità di questo 2022 è rappresentata dalla maxi-installazione di Cellulaessenziale® nella corte esterna di palazzo Trinci, a Foligno, visitabile da sabato 9 aprile a domenica primo maggio.

IL PROGETTO “ENTRIAMO NELLA CELLULA”

Entrando nel dettaglio, il progetto ha visto la realizzazione di una cupola trasparente, che rappresenta la membrana cellulare, contenente il nucleo, il reticolo endoplasmatico, i mitocondri e i ribosomi. Una volta all’interno sarà possibile per i visitatori seguire le fasi principali che caratterizzano il metabolismo cellulare. Mentre all’esterno, sotto le arcate dello storico palazzo folignate, saranno posizionati dei computer attraverso i quali verranno offerti al pubblico approfondimenti sulla biologia, e postazioni che consentiranno grazie a dei visori di sperimentare innovative tecnologie immersive. Insomma, un vero e proprio virtual tour sotto la guida di attenti tutor, che accompagneranno adulti e bambini in un vero e proprio viaggio tra i vari organi cellulari. Viaggio che verrà replicato, in tempo reale, anche sugli schermi installati nella stessa corte.

Curato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, il progetto ha visto la collaborazione dell’Istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci”, del Liceo classico” Frezzi–Beata Angela”, dell’Its Umbria Academy e della Direzione didattica del 3° circolo. A dare il proprio contributo, inoltre, il Comune di Foligno, Confindustria Umbria - Foligno e diverse aziende del territorio.

La Cellulaessenziale® sarà visitabile dal 9 al 20 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; dal 21 al 24 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30; e dal 25 aprile al primo maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi. Info e prenotazioni ai numeri 0742 330584-600 oppure 0742 342598.

GLI INTERVENTI

Il progetto “Entriamo nella cellula” è stato presentato nel corso di una conferenza che si è tenuta, nella mattinata di venerdì 8 aprile, proprio nella corte esterna di palazzo Trinci, lì cioè dov’è stata installata la Cellulaessenziale®. Ad illustrarne peculiarità e caratteristiche i curatori Corrado Morici e Mario Tei, intervenuti sull’importanza della cellula in sé, ma anche dei modelli applicati al metodo scientifico. Oltre che, naturalmente, sul contesto fisico in cui è stata collocata, grazie anche al lavoro svolto dall’architetto Giacomo Sanna. “Siamo di fronte ad una cupola avveniristica - ha spiegato Corrado Morici -, che si inscrive all’interno di un progetto che consentirà ai visitatori tutti, bambini e adulti, di vivere un vero e proprio viaggio nello spazio ma anche nel tempo”.

Ad intervenire anche il presidente e il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, rispettivamente i professori Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, l’assessore all’Istruzione del Comune di Foligno, Paola De Bonis, il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Cristiano Antonietti, e Giuseppe Metelli, tra i promotori di Festa di Scienza e Filosofia fin dalla sua nascita. Presenti, inoltre, alcune classi dell’Ite “Scarpellini”, con gli studenti che hanno illustrato l’indagine effettuata nel 2019 per conoscere i numeri e l’utenza coinvolta da Festa di Scienza e Filosofia.

Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali - “Oggi presentiamo un’iniziativa unica nel suo genere, inserita in un contesto particolare come la corte di Palazzo Trinci, che ci permette di coniugare il moderno con l’antico. Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Foligno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ed al prezioso contributo delle scuole e delle aziende de territorio”.

Maurizio Renzini, presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali - “Siamo in una fase di rinnovamento dopo le difficoltà vissute durante la pandemia che, comunque, non ci hanno impedito di andare avanti con la nostra mission. Questa XI edizione si caratterizza per un programma di conferenze ed eventi collaterali ricchissimo, che coinvolgerà anche e soprattutto gli studenti, che non saranno solo utenti ma veri e propri protagonisti, dal momento che ci aiuteranno a curare tutta una serie di attività attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro”.

Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno - "Vedere nel cuore della tradizione cittadina una struttura così avanzata come quella che abbiamo qui davanti, oggi, è un’esperienza unica, un connubio perfetto tra il nostro passato e quello che ci aspetta nel futuro. Questo progetto darà plusvalore ad un evento come Festa di Scienza e Filosofia, la cui validità e importanza sono fondamentali per la città. Siamo onorati di poter ospitare una manifestazione come questa e come amministratori gli saremo sempre accanto”.

Paola De Bonis, assessore all’Istruzione del Comune di Foligno - “Festa di Scienza e Filosofia è un evento meraviglioso, nel quale ho avuto il piacere di esser stata coinvolta seguendone tutte le fasi organizzative, al punto da sentirmi parte di questa famiglia. Veder realizzata all’interno di questa cornice bellissima, una cosa di altrettanta importanza come la cellula è un’occasione unica. Così come reputo fondamentale il coinvolgimento dei giovani. Questa Festa ha il merito di divulgare la cultura scientifica in maniera efficace tra i nostri ragazzi, aiutandoli a sviluppare un loro spirito critico”.

Cristiano Antonietti, segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - “La Fondazione ha sostenuto questa manifestazione fin dalla sua prima edizione e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, sia a livello nazionali che fuori dai confini italiani. Un altro aspetto fondamentale di Festa di Scienza e Filosofia è, poi, il coinvolgimento dei ragazzi, aspetto su cui il nostro Ente è da sempre in prima fila nella formazione e nella didattica. E questo anche perché siamo convinti che la conoscenza è fondamentale pr ridurre, soprattutto oggi, le differenze tra i nostri giovani”.