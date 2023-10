Sabato 14 Ottobre 2023, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 08:49

FOLIGNO - Elezioni comunali 2024, ufficializzati i primi candidati che correranno da sindaco. Il primo è Moreno Finamonti, medico già consigliere comunale e regionale, che presenterà lunedì alle 21 (Sala Gialla Politeama Clarici) la sua candidatura. Finamonti starebbe lavorando a più liste a suo sostegno. Liste che non saranno espressione di coalizione con questo o quel partito e che si presenteranno, “equidistanti dal centrosinistra e dal centrodestra”. Insomma, Finamonti corre da solo. L’altro candidato è quello di Alternativa Popolare, coordinata a livello locale da Stefania Filipponi, ed è Enrico Presilla. «Alternativa Popolare Foligno – si legge in una nota a firma di Filipponi - ringrazia Enrico Presilla che ha sciolto ogni riserva ed ha accettato la candidatura a sindaco. Presilla saprà rilanciare la città mettendo al centro dell’azione politico amministrativa la persona, la comunità e non il mero profitto. Un folignate che potrà, con equilibrio, realizzare una vera rivoluzione, nel rispetto delle istituzioni; che intende proporre un nuovo patto tra cittadini e politica, senza le solite promesse elettorali, puntualmente disattese. Alternativa Popolare, nei prossimi giorni, allestirà la sede elettorale dove i Folignati potranno incontrare il candidato Sindaco e scrivere, insieme, il “programma per Foligno”». In casa centro destra si va, in base a quanto risulta a livello locale, verso la ricandidatura di quello che nel 2024 sarà il sindaco uscente e cioè Steano Zuccarini. Dal centrodestra fanno sapere che la maggioranza che guida la città “è coesa e granitica e punta a ricandidare Zuccarini”. Per quanto riguarda il centro sinistra nulla ancora sembrerebbe muoversi a livello ufficiale. Probabilmente il candidato verrà ufficializzato entro la metà di novembre. Dovrebbe trattarsi di un candidato di coalizione anche se al momento non è possibile escludere anche l’ipotesi delle primarie. Intanto l’assemblea di Foligno in Comune ha deciso di sottoporre all’attenzione delle altre forze della coalizione di centro sinistra quale candidato sindaco Diego Mattioli, amministratore delegato di Noesis European Development Consulting.