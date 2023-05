Le altre sfide nei comuni, Michelini (Monte Santa Maria Tiberina) e Pasquali (Passignano) confermati

PERUGIA - Primi verdetti nei sei comuni della provincia di Perugia al voto. Stravince Letizia Michelini (Pd) a Monte Santa Maria Tiberina ottenendo il terzo mandato con un'investitura che arriva al 78,62 per cento: 526 voti contro i 143 dello sfidante Francesco Rignanese. Vittoria e secondo mandato anche per Sandro Pasquali - anche lui del Partito democratico - a Passignano sul Trasimento: successo con il 58,4 per cento (1512 voti) sullo sfidante di centrodestra Ermanno Rosi (1077 voti).

A Trevi in vantaggio il candidato di centrodestra Ferdinando Gemma (“Uniti per Trevi”) su Giuseppe Rosichetti (“Trevi bene comune”) che raccoglieva l'eredità dell'uscente Bernardino Sperandio.