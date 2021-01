Foligno, donna di 21 anni con grave insufficienza epatica si cerca la causa del malessere. Il bollettino medico

FOLIGNO – Donna di 21 anni colpita da grave insufficienza epatica con compromissione di altri organi, da Ancona, dove è ricoverata dopo l’accesso e stabilizzazione a Foligno, è stato diramato , attraverso l’AUsl Umbria 2, il bollettino medico. A redarlo, giovedì alle 19, la direzione della struttura di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Riuniti di Ancona. È prevista nella giornata di venerdì la diffusione di un nuovo bollettino medico per aggiornare sulle condizioni di salute della ragazza folignate. Ecco il bollettino: “La paziente è in condizioni cliniche gravi per l'insufficienza di più organi. E' stata sottoposta a valutazione multispecialistica, infettivologica, ematologica, nefrologica, della chirurgia dei trapianti, epatologica ed immunologica e sono in corso tutti gli accertamenti per la ricerca della causa scatenante del danno multiorgano. E' in trattamento di depurazione continua del sangue con particolari filtri per l'eliminazione di sostanze tossiche/infiammatorie”. Come si evicen chiaramente dal bollettino l’esatta causa scatenante il grave stato di salute non è stata ancora accertata, così come non era stata accertata all’ospedale “San Giovanni Battista” a Foligno. Al momento, come spiegano fonti sanitarie si è nel mero campo delle ipotesi che in quanto tali potrebbero essere plausibili come quella dell’intossicazione alimentare, o potrebbero aprirsi scenari diversi. L’esatta causa scatenante il grave quadro clinico sarà accertata esclusivamente all’esito degli accertamenti sanitari finalizzati ad isolare il batterio all'origine dell'infezione

