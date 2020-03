© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Polizia locale in azione per i controlli stradali, a carico di veicoli, ciclisti e pedoni in materia di contenimento dle contagio da coronavirus. Gli agenti del Comando di viale Marconi, guidati dal tenente colonnello Marco Baffa, hanno già passato al setaccio 350 attività commerciali e verificato posizioni e altrettante autocertificazioni, di 150 persone. Al momento non sono state registrate irregolarità.“Analizzando i controlli da noi effettuati – spiega il comandante Baffa raggiunto al telefono da Il Messaggero – emerge un dato che non può che non essere sottolineato: i cittadini stanno rispondendo molto bene alle disposizioni impartite dal Dpcm in materia di contenimento del contagio da covid-19. Al momento non risultano, inoltre, problematiche inerenti situazioni di ammassamento di persone e mancato rispetto della distanza sociale di almeno un metro tra le persone. Voglio anche sottolineare oltre alla preziosa collaborazione dei cittadini l’altrettanto importante contributo che ci viene dai gruppi di volontariato. Oltre all’impegno che il personale del nostro Comando sta mettendo in campo per le proprie competenze in un quadro di collaborazione con le forze dell’ordine e con il coordinamento della Prefettura, verifichiamo anche le diverse segnalazioni che – prosegue il comandante – ci giungono dai cittadini e che si affiancano agli accertamenti che svolgiamo d’iniziativa. Abbiamo svolto accertamenti per un presunto assembramento in zona cimitero che poi s’è verificato infondato. E abbiamo anche approfondito anche altri spunti arrivati dai cittadini relativamente a potenziali ammassamenti di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, nelle principali aree verdi e parchi della città. Aree e parchi rispetto ai quali è stato interdetto, attraverso lo stop agli accessi, l’ingresso e il transito di persone. Registriamo comunque – conclude il comandante Baffa – una positiva collaborazione da parte dei cittadini e questo vuol dire che Foligno sta ben applicando le disposizioni previste”.Gli agenti del Comandi di Polizia Locale di viale Marconi stanno svolgendo controlli mirati e dettagliati dando seguito ad un’azione di vero e proprio setaccio in tutto il territorio comunale. Un’azione che ha pure lo scopo di dare informazioni ai cittadini, di rispondere a quesiti posti da chi ha necessità di approfondire dubbi. Le verifiche vengono svolte sia attraverso servizi di pattugliamento a vasto raggio che mediante controlli mirati con modalità “a pettine”. E ci sono, ovviamente anche posti di controllo e di blocco lungo le strade comunali, tanto le principali quanto le meno frequentate, con l’impiego di autopattuglie, ufficio mobile e con gli agenti che operano indossando diversi dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, occhiali e caschi antisommossa utilizzati per proteggere collo, testa e l’intero volto. I controlli della Polizia locale, ovviamente, procederanno in tutto il territorio comunale senza soluzione di continuità.