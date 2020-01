Foligno, botte a carabiniere: arrestato tifoso ospite

FOLIGNO - Violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse, domenica pomeriggio, è finito in manette un tifoso del Ponsacco che, allo stadio "Blasone", ha colpito un carabiniere durante la partita di serie D Foligno-Ponsacco vinta dai falchetti per 3-1. L'uomo, in evidente alterazione legata all'assunzione di alcol, era stato invitato a tenre un attenggiamento più tranquillo. Per tutta risposta ha colpito un carabiniere al volto. Il militare dell'Arma è finito al Pronto soccorso, il tifoso in camera di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA