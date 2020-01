Foligno, Befana Volante: un successo. Tutti pazzi per i selfie con la vecchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Ancora un volta la Befana Volante di Foligno ha vinto. Il pomeriggio dell'Epifania piazza della Repubblica, per questa diciassettesima edizione, è stata letteralmente presa d'assalto registrando il record di presenze di tutte le edizioni. A raccontarlo è Francesca Cascelli, presidente dell'Associaizone Innamorati del Centro. «Abbiamo avuto il record di presenze - dice a Il Messaggero - con livelli mai registrati nelle precedenti edizioni. La gente, e soprattutto i bambini, hanno invaso la piazza riempendola completamente arrivando a presenziare Largo Carducci. Mai vista una cosa del genere. Siamo felicissimi e voglio ringraziare tutti quanti hanno reso possibile questo risultato. Primi fra tutti i vigili del fuoco, e in particolare quelli del Distaccamento di Foligno guidati dal loro comandante il capodistaccamento Valtiero Tampieri. Un grazie davvero di cuore al Comune che ha sempre sostenuto questa manifestazione e che ha visto l’intervento alla befana Volante degli assessori Marco Cesaro - prosegue - e Michela Giuliani. Voglio esprimere un grande grazie anche all’Avis Comunale, guidata dal presidente Emanuele Frasconi, che ha voluto donare palloncini a forma di cuore, che è anche il nostro simbolo a tantissimi bambini e alla Croce rossa Italiana che ha ulteriormente donati ai più piccoli palloncini e caramelle». Fondamentale l'impegno per la comunità da parte dei vigilid el fuoco che hannor eso possiible anche quest'anno la befana Volante che s'è calata dal Torrino del Palazzo Comunale e dopo una discesa di 75 metri in diagonale ha toccato terra all'ingresso di via XX Settembre.