Foligno, i carabinieri di nuovo sul percorso fatto da Greta prima di morire

FOLIGNO – I carabinieri sono tornati sul luogo della tragedia dove, martedì pomeriggio in località Pontecentesimo, è affogata in una piscina Greta, una bimba di appena 3 anni. Il luogo è una villa di proprietà privata, un tempo agriturismo e ora non abitata, che la bimba avrebbe raggiunto dalla sua casa di Poggiarello, distante in linea d’aria poco più di un chilometro, seguendo i suoi due amati labrador che hanno tentato fino all’ultimo di salvarla. Gli investigatori dell’Arma, coordinanti dal comandante, il maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, hanno battuto ogni possibile percorso dalla casa alla piscina per capire quale tragitto abbia seguito la piccola. Mentre le indagini proseguono senza soluzione di continuità intorno a questo terribile incidente. Per domani è prevista l’autopsia, che sarà effettuata all’Istituto di Medicina Legale di Perugia. © RIPRODUZIONE RISERVATA