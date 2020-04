Foligno, addio a don Sergio Andreoli il prete social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Oggi pomeriggio don Sergio Andreoli ha fatto ritorno alla casa del Padre. Ricordiamolo nella preghiera e ringraziamo il Signore del dono del suo sacerdozio”. Così la Diocesi di Foligno ha comunicato la scomparsa di don Sergio Andreoli, direttore dell’Archivio Storico Diocesano. Per anni insegnate, tra i vari incarichi ricoperti in ambito diocesano oltre a quello di presbitero diocesano e canonico della Cattedrale, è stato vicario parrocchiale nelle parrocchie di San Michele Arcangelo in Cave, santo Stefano in Maceratola, Santissimi Primo e Feliciano in Budino, san Giovanni Evangelista in Fiamenga, San Paolo Apostolo. Ha poi collaborato con la Gazzetta di Foligno, il settimanale della Diocesi di Foligno, ha scritto diversi libri, tra cui alcuni dedicati a Santa Angela da Foligno. Don Andreoli era nato nel 1940 è stato anche uno dei primi sacerdoti a comprendere nel profondo l’autorevolezza che la la stampa deve avere e la potenzialità dei social dove aveva profili in diverse piattaforme.