Morto don Tommaso Cimini, è stato parroco per 35 anni

Lutto nel mondo della diocesi teramana: è morto don Tommaso Cimini, da oltre 35 anni Parroco di Canzano. Aveva 89 anni. Meno di un mese fa – rendono noto i suoi “fratelli” – aveva avuto un ictus. Era stato anche operato alla testa, ma non si era mai ripreso. E’ venuto a mancare sabato pomeriggio tra l’affetto dei suoi famigliari.

Appena ordinato sacerdote il 29 giugno del 1961, è stato parroco di Poggio Valle, quindi a Cortino e poi per otto anni a Poggio Cono e Poggio San Vittorino. Infine è stato mandato a Canzano, dove è rimasto per più di 35 anni, lasciando in tutti un bel ricordo. «Quando è arrivato nel nostro paese io avevo 11 anni, - racconta la sindaca Maria Marsilii – era un uomo molto attivo con uno sguardo rivolto sempre verso i più giovani e le classi disagiate. La mia generazione e quella dopo lo ricordano bene anche per le gite su tutto Italia che organizzava e le tante cene. Amava stare tra la gente».

«Curava tantissimo anche il coro della chiesa – aggiunge una donna di Canzano – e i suoi sermoni ci stupivano sempre in positivo». Da una decina di anni in pensione, era stato amorevolmente accolto nelle famiglie dei nipoti Stefanino, Loretta, Marcellino ed Enrico. La camera mortuaria è stata allestita nella casa funeraria “Petrucci” di Teramo. Decine i messaggi di cordoglio ai parenti sui social. I funerali saranno celebrati alle ore 14.30 di oggi, nella Basilica Cattedrale di Teramo.