Flaminia, lavori al via: chiude il tratto fra Spoleto e Campello

SPOLETO - Il tratto della Flaminia che collega Campello sul Clitunno a Spoleto sarà sottoposto nei prossimi giorni a interventi di risanamento profondo della pavimentazione. Lo rende noto Anas, spiegando che da martedì 26 maggio verrà chiuso un tratto della carreggiata in direzione Spoleto a Campello sul Clitunno, lungo la strada statale Flaminia 3.«Per consentire gli interventi - riferisce Anas - il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, con uscita obbligatoria allo svincolo di Campello sul Clitunno. Il traffico in direzione Norcia/Cascia dovrà poi proseguire sul vecchio tracciato della statale fino allo svincolo di Eggi, per immettersi sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre”. Il traffico in direzione Spoleto/Terni dovrà invece proseguire sul vecchio tracciato della statale fino all’incrocio con via Bazzanese, svoltare a destra e immettersi su corso Flaminio in direzione Spoleto per poi reimmettersi sulla SS3 “Flaminia” allo svincolo di Spoleto Nord. Il completamento di questa fase è previsto entro due settimane. Successivamente, il transito sarà regolato a doppio senso in carreggiata opposta fino al completamento dell’intero tratto, previsto entro fine giugno. I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale».