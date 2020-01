È vivo il ragazzo caduto nel fiume Nera. Il giovane, un senegalese, è stato salvato dai vigili del fuoco di Terni. Un'operazione lampo che ha evitato una tragedia, quella messa in atto dagli uomini del 115. Una volta tratto in salvo, l'uomo è stato coperto con un plaid che un ternano si è precipitato a prendere a casa sua, per dare una primissima assistenza al giovane caduto nelle acque del Nera. Pochi minuti dopo sono anche intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime operazioni sanitarie. Il senegalese è stato poi trasportato al Santa Maria di Terni. L'allarme è scattato in seguito ad una segnalazione. Secondo una prima ricostruzione il giovane immigrato è caduto nel Nera all'altezza della passerella di via Del Cassero. Aggrappatosi ai rami per evitare di annegare, il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco. Da chiarire ancora le cause della caduta.



Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA