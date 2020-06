Trevi, maxi incendio alla cartiera: in fiamme 9000 quintali di carta. Inquinato il Clitunno

Ultimo aggiornamento: 18:17

TREVI -Tre squadre dei vigili del fuoco arrivate da Perugia, Foligno e Spoleto stanno lavorando per spegnere un incendio che si è sviluppato nel piazzale della cartiera di Trevi. Dalle prime informaziooni riuslta che il rogo ha interessato carta da macero. L'incendio è scoppiato intorno alle 13. Ancora non sono note le cause.Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Foligno, Spoleto, due di Perugia, una autobotte da Foligno, due autobotti della centrale, la kilolitrica e il Poseidon (mezzo antincendio aeroportuale) più la squadra dell'aeroporto, il carro nbcr, un elicottero proveniente da Roma con la benna per effettuare dei lanci di acqua. Due funzionari, il comandante provinciale, una ambulanza del 118 per ogni evenienza, polizia e carabinieri del Noe. Sono stati interessati dall'incendio oltre 9000 quintali di carta da macero lungo tutto il perimetro della cartiera, il Clitunno si è colorato di blu a causa dei coloranti della carta.