«Festini Perugia», la community di studenti sulla notte

PERUGIA - Un gruppo nato quasi per caso, per rimanere informati su qualche festa fatta a casa dagli amici universitari, è diventato punto di riferimento regionale per sapere sempre tutto sul buon divertimento e sule proposte dei locali. È diventata questo, nel giro di poco tempo, la pagina Instagram «Festini Perugia», che conta oltre 16mila follower. Una grande rete di persone che, grazie all’idea di Guglielmo Salvetti, studente universitario, oggi portata avanti insieme agli amici Christian Balsamo e Alessandro De Blasi, informa sugli eventi nelle discoteche perugine e di tutta l’Umbria, così come nei vari locali. «Ci arrivano le locandine, noi le condividiamo e forniamo informazioni a chi ce le chiede».

L’interazione e la voglia di mettere in contato le persone è il cuore del progetto portato avanti dai tre amici.

Alla pagina Instagram, sono affiancati anche un gruppo WhatsApp e Telegram. Un modo per connettere ancora di più le persone alla ricerca di una serata da passare all’insegna del divertimento. «Facciamo anche sondaggi, pubblichiamo storie, eventi, curiosità che troviamo in altri social. C’è interazione con tutti». Sempre, va sottolineato, all’insegna «del rispetto e dell’inclusione». «Noi – spiega Guglielmo - monitoriamo che non ci siano volgarità e discriminazione». Il gruppo è in crescita e la controparte, i locali, apprezzano il lavoro. Festini Perugia è diventato una sorta di vetrina per le attività della regione. Ma non solo. «Oltre alle serate, qualcuno ci chiede anche di poter pubblicare notizie sugli affitti»