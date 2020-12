La sindaca di Ferentillo Elisabetta Cascelli è positiva al Covid-19. Il primo cittadino del Comune della Valnerina si è sottoposta ad un secondo tampone martedì 8 dicembre e attualmente presenta sintomi lievi. Era in isolamento fiduciario presso la sua abitazione da venerdì 4 dicembre, perché era entrata in contatto con un positivo, anche se non aveva ancora contratto il virus. Con un comunicato aveva raggiunto i suoi concittadini: «Per qualche giorno non sarò reperibile né in Comune né in farmacia, perché sono in quarantena». «Voglio rassicurare chiunque sia venuto in contatto con me la scorsa settimana, dal momento che il risultato del tampone al quale mi sono volontariamente sottoposta è negativo» – dichiarava sabato 5 dicembre. Dopo cinque giorni la situazione è cambiata: con la comparsa dei tipici sintomi da Coronavirus si è di nuovo sottoposta a tampone, che questa volta ha dato esito positivo. La sindaca di Ferentillo potrebbe restare in isolamento più a lungo, dunque. «Sarò comunque sempre raggiungibile telefonicamente – rassicura Elisabetta Cascelli - in Comune troverete il vice sindaco Massimiliano Costantini, l’assessore Roberto Pellini e gli altri consiglieri per gli incarichi che gli competono. In farmacia, le mie collaboratrici, saranno come sempre, all’altezza della situazione».

