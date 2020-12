Ad Arrone nasce il Presepe Solidale

Il presepe vivente di Arrone si trarsorma in "Presepe solidale". Dal momento che la rappresentazione della Natività al Castello salta, il comitato del Presepe Vivente organizza una raccolta fondi per consentire a tutti si trascorrere un Natale sereno. Si tratta dell'evento più atteso dell’anno per il borgo della Valnerina: attrae visitatori da fuori regione, coinvolge un centinaio di figuranti, fa riscoprire ai cittadini i valori che la manifestazione porta in sé. Organizzato storicamente dal comitato del Presepe Vivente e dal comitato del Castello con la collaborazione del comitato di San Giovanni Battista e della Pro Loco, per l'edizione 2020 cambia forma. Saranno distribuite presso i negozi e i punti commerciali di Arrone, alcune cassettine per le offerte. «Il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di beni di prima necessità, per di più alimentari, che verranno distribuiti a chi, all'interno della nostra comunità, ne ha più bisogno» – spiega il sindaco Fabio Di Gioia. La somma raccolta sarà consegnata alla Protezione Civile "Ferriera" di Arrone che provvederà all'acquisto ed alla distribuzione di quanto necessario a riempire le tavole di coloro che risentono più di altri, della crisi economica in corso. Di Gioia parla di una di quelle iniziative di solidarietà che intendono far arrivare nei cuori di ognuno un messaggio di speranza. Questo sarà un Natale particolare, senza manifestazioni storiche come quella del presepe vivente al Castello di Arrone, considerata una delle migliori rappresentazioni della Natività in Umbria, per la particolarità delle sceneggiature. “Un sereno Natale per tutti” è il titolo della raccolta promossa dal comitato del Presepe Vivente, in collaborazione con il Comune di Arrone e con la Protezione Civile Ferriera, per dare continuità ad un evento che non si è mai interrotto da dicembre 1994, data della sua nascita.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO DI ARRONE «Il dipinto di Arrone è un Caravaggio»: lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA