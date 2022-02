Terni, Fausto Cardella e Giuseppe Petrazzini in versione scrittori per "rileggere" i Promessi Sposi

TERNI - “Questo è un libro che nasce davanti a una carbonara. Nasce quasi per gioco, durante un cena tra quattro amici che decidono di scrivere qualcosa sui Promessi Sposi. Poi è esploso il covid con il lockdown e il paragone con la peste manzoniana è venuto da sé”.

Fausto Cardella, già procuratore generale presso la Corte d’appello di Perugia e presidente della Fondazione “Umbria contro l’usura”, racconta la nascita del libro “Pandemia e peste fra la narrazione del confinamento e del rilancio. Studi, ricerche e testimonianze su I promessi sposi” a cura di Pasquale Guerra, docente al liceo classico Mariotti di Perugia, edito da Morlacchi. Un testo che si avvale di trentatré contributi di magistrati docenti, scrittori, politici e professionisti.

“Il professor Guerra quella sera parlando con me, Giuseppe Petrazzini (procuratore di Perugia e coordinatore della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo umbro) e altri amici ci propose di scrivere qualcosa su I Promessi Sposi. Ognuno con le proprie reminiscenze, abbiamo messo insieme quasi per gioco tanti pezzi quanti sono i capitoli del romanzo di Manzoni. Alla fine gli amici sono diventati molti di più - dice Cardella - con la partecipazione di magistrati, scrittori di professione, giornalisti. Ognuno ha scritto in base alle proprie esperienze. Quando nel 2020 è esplosa la pandemia è stato naturale il paragone con la peste di Milano anche se non si parla solo di peste”.

Il libro, che l’editore ha inserito in una collana universitaria, si avvale dei contributi di Alessandro Berselli, Francesca Bonafini, Daniela Brogi, Mario Campagnuolo, Fausto Cardella, Gianni Caria, Michele Cascavilla, Paolo Cascavilla, Elisa Chiari, Eva Clesis, Piercamillo Davigo, Laura Desideri, Anna Di Cagno, Stefano Di Lauro, Valentina Ferri, Federico Gallo, Tano Grasso, Pasquale Guerra, Giuseppe Lupo, Giancarlo Marchetti, Nino Marino, Giulio Massa, Elena Mearini, Marco Paci, Enrico Pandiani, Ben Pastor, Giuseppe Petrazzini, Diego Poli, Mario Quattrucci, Patrizia Rinaldi, Giulia Scialpi, Cristina Zagaria, Francesca Zucchiatti Schaal.

E' stato presentato venerdì al Caffè Letterario della Bct da Pasquale Guerra, Giuseppe Petrazzini, Fausto Cardella, Giulio Massa e Giancarlo Marchetti.