SAN GIUSTINO - Famiglia in fuga per l'appartamento in fiamme. È successo nella mattinata di domenica, nella zona di San Giustino. Le fiamme sono improvvisamente divampate all'interno dell'abitazione, con le persone all'interno che hanno subito cercato di mettersi al riparo e contemporaneamente avvertito i vigili del fuoco.



Nel giro di pochi minuti, i pompieri sono arrivati sul posto e hanno domato l'incendio. Spaventati ma illesi gli occupanti dell'abitazione. Sono in corso tutti gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme. © RIPRODUZIONE RISERVATA