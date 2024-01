Venerdì 5 Gennaio 2024, 08:52

Sono diverse le ipotesi di reato al vaglio della Procura della Repubblica di Perugia impegnata nelle indagini sulla morte della pensionata Giulia Spini di Passignano sul Trasimeno. Il cadavere dell'anziana settantottenne, ex infermiera dell'ospedale del paese, è stato trovato nell'appartamento di via del Giuoco dal figlio. Il fascicolo potrebbe essere iscritto per maltrattamenti o abbandono di incapace. Non viene comunque del tutto esclusa la possibilità che venga ipotizzato il reato di omicidio, nonostante questa ipotesi venga ritenuta al momento remota. Il pubblico ministero Mara Pucci che coordina gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve ha intenzione di disporre l'autopsia proprio per stabilire le cause della morte. Sul volto della donna sono stati trovati alcuni lividi che tuttavia sarebbero compatibili con le conseguenze di una caduta. Dalle indagini è emerso che anche qualche giorno fa la settantottenne era finita accidentalmente in terra. A trovare la pensionata ormai morta è stato al rientro in casa il figlio che viveva con lei. Tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di merdoledì. L'uomo attualmente non lavora ed è risultato affetto da alcuni problemi di salute.

Come detto sarà dunque l’autopsia a sciogliere tutti i dubbi sulla morte della donna: non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto ma l’esame disposto dal pubblico ministero aiuterà a delineare i contorni della vicenda. La versione dei fatti fornita dall’uomo, di circa 60 anni, con alcuni problemi fisici, è apparsa confusa agli inquirenti che in queste ore - attraverso gli accertamenti tecnici in sala settoria - proveranno a dare una spiegazione ad un’ematoma rinvenuto sul viso della Spini compatibili con una caduta accidentale della donna. Anche lei era affetta da diverse patologie e aveva difficoltà deambulatorie. Stando a quanto si è appreso, infatti, nei giorni precedenti era caduta in casa. In ogni modo sul corpo dell’anziana non sono stati rinvenuti segni o ferite riconducibili a una morte violenta.