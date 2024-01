Passignano, anziana trovata morta in casa: indagini in corso. Ascoltato il figlio

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Una morte che si tinge di giallo. Almeno per il momento. Giulia Spini, ex infermiera di 75 anni, è stata trovata senza vita ieri pomeriggio nella propria abitazione. A dare l’allarme il figlio cinquantenne, che vive assieme alla donna. Un dramma che va investigato dal momento che sul viso della donna sarebbero stati trovati alcuni lividi. La Procura nelle prossime ore disporrà l’autopsia.

LA RICOSTRUZIONE

L’allarme, come detto, viene dato nel primo pomeriggio. È proprio il figlio della donna, secondo quanto si apprende, a chiamare i carabinieri chiedendo l’intervento per soccorrere la mamma. Una volta sul posto, i militari diretti dal capitano Luca Battistella assieme al personale medico sanitario del 118 e al medico legale di turno, accertano la morte della donna.

Il figlio viene subito sentito per avere elementi utili a ricostruire le circostanze della morte. Stando a quanto filtra, la donna sarebbe praticamente morta sul colpo dopo essere caduta a terra. Si tratta di una persona, vista l’età, non più giovanissima e a quanto si apprende anche con qualche problematica di salute legata soprattutto alle difficoltà motorie, ma è chiaro che le modalità di ritrovamento del cadavere impongono necessariamente degli accertamenti.

Per questo motivo, oltre alle indagini dei carabinieri, il sostituto procuratore Mara Pucci nelle prossime ore disporrà l’autopsia all’ospedale Santa Maria della Misericordia per avere elementi che potrebbero rivelarsi di estrema importanza per ricostruire nel dettaglio le cause della morte della donna e anche, parallelamente, per escludere qualunque possibilità legata all’eventualità di una morte violenta.

SEGNI E RACCONTI

Gli interrogativi in questa fase ci sono. Perché se appare possibile che la donna possa aver avuto un malore improvviso o possa aver sbattuto violentemente a terra ed essere dunque deceduta a causa delle sue problematiche pregresse, ci sono due punti che al momento non sono facili da spiegare completamente.

Il primo riguarda alcune lesioni trovate addosso alla donna e in particolare all’altezza del volto, che devono essere necessariamente investigate.

Il secondo riguarda una situazione che i vicini di casa hanno raccontato di alta tensione all’interno dell’abitazione in cui viveva la donna, molto conosciuta e apprezzata in città in quanto ex infermiera all’ospedale. Una situazione di forte tensione e liti che sarebbero scaturite nei mesi scorsi in alcuni interventi da parte delle forze dell’ordine e della stessa ambulanza del 118 per verificare quanto stesse accadendo.