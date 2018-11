PERUGIA - Una ragazza è rivocerata al centro grandi ustioni di Roma a seguito delle gravi ferite riportate nella tarda serata di domenica, a seguito di un'esplosione in un appartamento. Il botto ha allertato tanti residenti nella zona tra Fanciullata e il centro di Deruta, che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: sul posto, oltre alla squadra di pompieri inviata dal comando provinciale, anche carabinieri e l'ambulanza del 118.



La giovane è stata trasportata a Roma, vista proprio la gravità delle ferite riportate dopo essere stata investita dalle fiamme, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'appartamento. In seguito i vigili del fuoco si sono concentrati sull'origine delle fiamme: da quanto si apprende, si tratterebbe di una fuga di gas. © RIPRODUZIONE RISERVATA