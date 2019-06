© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempi più rapidi per il trasferimento delle risorse dallo Stato e dalla Regione ai Comuni colpiti dal sisma del 2016: è questo il tema su cui il parlamentare Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia, ha impegnato il Governo, a margine dell’esame del decreto Sblocca cantieri a Montecitorio. “Comuni come Spoleto – ha evidenziato il parlamentare - sono assurdamente vittime di tempi biblici per vedersi riconosciuto ciò che è di diritto, cioè le risorse destinate alla messa in sicurezza e alla ricostruzione post sisma. Tempi così lunghi che l’amministrazione spoletina corre il rischio concreto di dover attingere alla cassa per anticipare le spese in attesa che giungano i fondi statali e regionali. L’emendamento proposto non è stato esaminato a causa della solita apposizione della fiducia e della assurda velocità con cui siamo stati obbligati a votare il provvedimento, ma non bisogna darsi per vinti e per questo ho proposto un ordine del giorno in Aula che è stato accolto”. Chiosa Mulè: “Ora monitoreremo il Governo perché rispetti l’impegno”.Ila.Bo.