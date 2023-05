Elodie, il look bagnato e il giro in barca a Piediluco

TERNI – Il popolo di Elodie impazzito. Dopo il successo, gran parte dovuto alla voce e l’altra parte al look bagnato con cui è salita sul palco di piazza Duomo a Milano, sabato 20 maggio, la gita in barca. Non in mare: Elodie sceglie l’acqua dolce. Invece che a Sanremo va a Piediluco, nel cuore verde d’Italia. Nel primo pomeriggio di lunedì 22 maggio, pubblica la foto della barca dalla quale è appena scesa, ormeggiata di fronte alla montagna dell’Eco. A parte un paio d’ore di sole, ne è caduta di pioggia a Piediluco lunedì pomeriggio. Certo molta meno di quella che si è abbattuta sul concerto in piazza Duomo a Milano. Il look bagnato, quindi, è stato riproposto. E nel Ternano la caccia alla diva è ancora in corso. Eodie a Piediluco non era mai stata avvistata prima.