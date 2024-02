E' morto l'ex centrocampista della Ternana La Torre

E' morto l'ex calciatore della Ternana Carmelo La Torre. Si è spento improvvisamente a Scalea, nella sua città, a soli 69 anni. La notizia della scomparsa del centrocampista rossoverde degli anni Settanta ha toccato nel dolore sia Scalea che l'ambiente delle Fere. Carmelo La Torre, già nella rosa della Ternana calcio nell'anno della seconda promozione in strie A del 1973-74 (con il cinquantennale alle porte), ha accumulato le sue presenze nella squadra di calcio umbra nella stagione 1977-78, nel campionato di serie B, annata nella quale la Ternana sfiorò addirittura la sua terza promozioni in serie A. Era tornato in Umbria dopo due stagioni disputate nell'Asti. Con la maglia rossoverde ha collezionato 32 presenze in campo, mettendo a segno 5 gol. Poi, lasciata l'Umbria, la carriera professionistica di La Torre proseguì nel Bari, nel Rimini e infine nel Rende, prima di tornare a Scalea de di concludere nei campionati dilettantistici. Dopo aver fatto il calciatore, è stato anche allenatore. Le esequie di Carmelo La Torre giovedì mattina, 22 febbraio 2024, in Calabria, a Scalea.

