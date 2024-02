E’ morto Bruno Minelli, da oltre vent’anni presidente della Pro Loco Terni

Terni -

Se ne è andato Bruno Minelli, scrittore, pittore, operatore culturale, da oltre vent’anni presidente della Pro Loco di Terni, collaboratore delle inziative culturali e di solidarietà del Centro missionario diocesano e di quelle artistiche del museo diocesano di Terni.

Con la Pro Loco ha dato vita al Premio letterario città di Terni logo d’oro giunto alla 23esima edizione.

«Il nostro compito è educare i più giovani ad amare l’arte in genere e la letteratura in particolare - ripeteva agli alunni e studenti che hanno preso parte alle varie edizioni del concorso letterario - affinché il piacere della lettura li possa seguire per tutta la vita».

Minelli ha anche collaborato alla sfilata delle comunità etniche in costume tipico dell’8 dicembre scorso.

Ad aprire il corteo i costumi della Pro Loco Terni.

Insieme a Cristina Pinzaglia ha curato il libro “Antonio Bravi tra legami e passioni. Un secolo di speranza” pubblicato dal Cesvol Umbria e presentato a UmbriaLibri.

Bruno Minelli amava definire la sua opera «come un’espressione, uno sfogo dei sentimenti e delle sofferenze di una vita».

Tanti gli attestati di stima e cordoglio giunti alla famiglia.

«Bruno Minelli è stato un animatore instancabile - si legge in una nota del Comune - che ha dato vita a tante iniziative che hanno riguardato Terni, in particolare il centro storico. La città perde una figura di riferimento del mondo della cultura, del volontariato, del sociale. L'Amministrazione comunale esprime vicinanza alla sua famiglia e alla Proloco che viene a perdere una delle sue fondamenta più solide».

I funerali saranno celebrati martedì 20 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore eucaristico a Città Giardino.