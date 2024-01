Terni, ‘Ciao Siri’ la digitalizzazione del polo museale Caos

Venerdì 12 Gennaio 2024, 19:01

Il polo museale Caos di Terni si è digitalizzato per valorizzazione il proprio patrimonio ed ampliare l’accessibilità alle varie collezioni. Il progetto ‘Ciao Siri - il lato digitale del Museo’ ha previsto nel museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice l’ampliamento degli apparati video all’interno del foyer a scopi informativi, mentre gli spazi che ospitano le collezioni dell’ex Pinacoteca Metelli sono stati dotati di schermi interattivi e totem digitali che ampliano l’esperienza della visita nella dimensione virtuale, invitando i visitatori in un viaggio tra gli scorci ternani interpretati da Orneore Metelli sulle sue tele e alla scoperta delle opere conservate nei depositi. Nel museo archeologico Claudia Giontella sono stati inseriti filmati proiettati su schermi, ricostruzioni in 3D immersive fruibili attraverso visori, teche olografiche con la presentazione virtuale di oggetti dell’antichità, percorsi tematici esplorabili grazie a QR-code, totem interattivi per l’approfondimento di contenuti. Nel video di Claudia Sensi l’intervento del presidente della cooperativa Le Macchine Celibi Carlo Terrosi.