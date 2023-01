Giallo a Baschi. Donna anziana trovata morta nella propria abitazione

Tragedia dai contorni ancora poco chiari a Baschi. Nella tarda mattinata di mercoledì 4 gennaio, i carabinieri della locale stazione sono stati chiamati a intervenire in soccorso di una donna anziana, trovata poi priva di vita all'interno della propria abitazione.

Poco altro a dire il vero si sa. Dalle fonti ufficiali non trapela alcuna notizia ma il prolungarsi dell'attesa e l'arrivo degli investigatori – nella mattinata oltre ai carabinieri della Compagnia di Orvieto sul luogo, una casa in una frazione del comune di Baschi, è intervenuto, secondo quanto appreso, anche il reparto della scientifica - lascerebbe intendere che la situazione sull'episodio non solo non sia chiarissima, ma che ci sia più di un dubbio sulle modalità della morte della donna.

Al momento, in ogni caso, è massimo il riserbo da parte degli inquirenti.

(notizia in aggiornamento)