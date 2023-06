Due incidenti a poche ore l'uno dall'altro sulla A1 nei pressi di Orvieto. Disagi alla viabilità

Pomeriggio complicato quello di venerdì 9 giugno sulla A1 con pesanti ripercussioni sul traffico, particolarmente sostenuto visto il fine settimana. Due sono infatti gli incidenti che si sono verificati, l'uno a poche ore dall'altro, nel tratto umbro della Autostrada del Sole nei pressi del casello di Orvieto. Il primo si è verificato intorno alle 15:30 al chilometro 447 in direzione sud.

Il conducente di un autoarticolato adibito al trasporto di gasolio, fortunatamente vuoto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Orvieto, ha perso il controllo del proprio mezzo e, dopo aver sfondato il guard-rail centrale, si è posto di traverso sulla carreggiata. Il conducente è rimasto leggermente ferito mentre delle tre autovetture coinvolte, nessuno degli occupanti ha riportato problemi.

Particolarmente complicate e delicate le operazioni di ripristino della viabilità, durante il recupero dei mezzi incidentati si sono registrati fino a 10 chilometri di coda.

Il secondo, avvenuto intorno alle 17:30, al chilometro 435 in direzione sud nel tratto compreso tra i caselli di Fabro e Orvieto, ha prodotto una coda di 8 chilometri.

Nell'incidente, su cui stanno ancora lavorando la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due autovetture, senza che ci siano stati feriti. Il traffico è bloccato, si circola solo in una direzione, Autostrade per l'Italia consiglia entrata verso Roma: Orvieto, uscita consigliata provenendo da Firenze: Fabro.