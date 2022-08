Dopo l'Inferno arriva il Purgatorio dantesco: lo show itinerante di Riccardo Leonelli fa tappa a Carsulae nel weekend

Terni- Si chiama “Dante in Carsulae. Purgatorio”, lo spettacolo itinerante (per massimo 50 persone) che Riccardo Leonelli ha proposto per sabato 6 e domenica 7 agosto alle ore 17,30 e alle 19 nella cornice del Parco archeologico di Carsulae. Un lavoro impegnativo che fa seguito alla riduzione dell’Inferno dantesco realizzata lo scorso anno dall'attore ternano.

Dopo questi due appuntamenti, l’evento teatrale sarà presentato mercoledì 10 agosto al Parco archeologico di Ocriculum (alle ore 18 e alle 19.30) e domenica 21 al Teatro romano di Spoleto (ore 18.30). Insieme all’attore e regista ternano ci sarà l’immancabile Stefano de Majo in compagnia di Caterina Rossi, Damiano Angelucci, Marialuna Cipolla, Emanuele Cordeschi, Margherita Rinaldi, Antonia Perleonardi e con Aurora Assunti, Nadia Bouallagui, Gisella Celentano, Miriam Cimarelli, Giacomo Lucci, Giacomo Martinelli, Vittorio Monarca, Alessandro Pieramati, Sara Posati, Nicola Vantaggi. Musiche di Marialuna Cipolla ed Emanuele Cordeschi. Scenografie di Paolo e Chiara Leonelli. Audio S.S. Service. Costumi di Marinella Pericolini.

