Terni, biglietto integrato dall'8 agosto: la Cascata traina musei e siti archeologici

Stavolta è quella buona; se ne parlava da tempo, sicuramente prima della pandemia. Da lunedì prossimo, a ridosso di Ferragosto, ci sarà la possibilità di acquistare biglietti combinati, che mettono in rete la Cascata delle Marmore, il Caos, il museo Hydra e il sito archeologico di Carsulae. Vale a dire che chi va a visitare la Cascata delle Marmore avrà l'ingresso scontato se con pochi euro in più andrà a visitare anche gli altri siti proposti; a scelta uno, o due o tutti e tre.

«Ma il nocciolo della questione non è tanto il risparmio economico, comunque importante specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo, quanto piuttosto cercare di attrarre turisti anche in luoghi meno frequentati e meno richiesti come il museo d'arte contemporanea De Felice a Terni. In sostanza cerchiamo di sfruttare le principali attrattive turistiche per promuovere il nostro territorio», ha detto Maurizio Cecconelli assessore alla cultura del comune di Terni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo accordo sui biglietti combinati.

L'intento è quello di mettere in rete le diverse realtà culturali per raccontare qualcosa in più del territorio del ternano e trattenere più giorni i turisti in questi luoghi. «Far visitare il museo Hydra che racconta l'opera della Cascata è anche raccontare la storia del nostro territorio - ha ribadito Alessandro Capati del museo Hydra - è di fondamentale importanza far parte di una più generale offerta turistica». Anche Chiara Ronchini, coordinatrice del museo Caos, ha sottolineato l'importanza della promozione del territorio proprio grazie alla messa in rete dell'offerta turistica e culturale. «La proposta culturale in questi luoghi è ricchissima, trovare una sintesi e mettere in connessione tutte le diverse realtà è un passo importantissimo. Le nostre bellezze naturali, insieme ai luoghi della storia si uniscono alla cultura contemporanea e digitale nell'obiettivo comune di valorizzare al meglio il territorio». In questo contesto si inserisce anche la proposta del museo Hydra di organizzare un info point per le attività sportive che si svolgono intorno alla Cascata. Ma c'è anche la volontà dimettere in rete le eccellenze culturali del territorio con laboratori e incontri organizzati per le diverse esigenze. L'obiettivo è ampliare l'offerta per il flusso turistico ed integrare anche con attività didattiche rivolte alle scuole. Da lunedì prossimo i biglietti integrati saranno acquistabili presso la Cascata, o on line sul sito web.



