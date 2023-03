"Divario di genere e diritti umani", se ne parla a Terni nel convegno nazionale del Soroptimist international Italia

"Divario di genere e diritti umani", se ne parla in un convegno nazionale organizzato dal Soroptimist international Italia in collaborazione con il Comitato consulte e pari opportunità e il Soroptimist international Terni. L'appuntamento è per le sabato 25 a partire dalle 9.30 presso il museo diocesano.

Partendo dall'obiettivo 5 dell'Agenda Onu 2030, l'appuntamento propone una riflessione sulla condizione della donna sotto diversi profili: dalla parità di genere alla violenza di genere per arrivare all'attività del Soroptimist. Dopo i saluti della presidente del Soroptimist international Italia Giovanna Guercio, la presidente del Comitato consulte e pari opportunità, Maria Antonietta Lupi,introdurrà il convegno che si articolerà in tre sessioni. Nella prima si parlerà della parità di genere e delle azioni positive. Interverranno Paola Profeta, ordinaria di scienze delle finanze alla Boccolini, Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di parità, Marcella Caradonna, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano, Silvia Natali, presidente Agi Umbri, Cinzia Tardioli, presidenti dei giovani imprenditori di Confindustria e Vanna Ugolini, responsabile della redazione ternana del Messaggero. Modererà Stefania Capponi, presidente del Soroptimist international di Terni.

Nella seconda sessione si parlerà della violenza di genere e violazione dei diritti insieme a Monica Velletti, presidente della sezione civile del tribunale di Terni, Elvira Reale, psicologa e consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Francesco Caia, coordinatore della commissione diritti umani Cnf, Rocchina Staiano, consigliera di pari opportunità della Provincia di Benevento, Giacomo Grifoni, socio fondatore del centro d'ascolto uomini maltrattanti di Firenze, Maurita Lombardi, presidente di Libera...Mente Donna di Perugia e di Antonella Vezzani, presidente dell'Associazione italiana donne medico. Modererà Daniela Farone componente del Comitato consulte e pari opportunità del Soroptimist Italia.

La terza sessione sarà affidata a Fiorella Chiappi, dello stesso Comitato, che parlerà del contributo del Soroptimist Italia e del lavoro del club.