Roma, il X Municipio assegna il premio “Donne dell’anno 2023”

Silvia Fiorucci presidente della commissione Pari opportunità del X municipio unitamente agli assessori e al presidente Mario Falconi hanno assegnato come avviene ormai da quattro anni a questa parte. Il premio donna dell’anno 2023 a quelle donne che nell'anno trascorso si sono distinte per avere fornito un contributo significativo di iniziative dall’importante valore sociale sia in ambito locale che nazionale. Le donne che hanno ricevuto l’onorificenza per il lavoro svolto son state: Cristina Gerosa per la categoria cultura, docente presso la scuola IC Traiano di Dragona, Luisiana Rossi per la categoria sanità, caposala presso l’ospedale Grassi, Bruna Formilli per la categoria sociale, volontaria presso l’Associazione Donatori di Sangue Grassi e Isabel Guadano Procesi per la categoria ambiente, presidente dell’associazione Ostia Clean Up.

Lo scopo del premio è quello di incentivare, sostenere e conferire il giusto riconoscimento alle donne che con intuito, coraggio e talento si sono distinte per essere promotrici di iniziative sociali. Moltissime sono state le donne del territorio messe in evidenza da cittadini e associazioni al fine di essere candidate: «Le indicazioni sono arrivate con schede compilate da associazioni e da singoli cittadini - le parole della presidente della commissione Fiorucci - la pluralità delle candidature, oltre ad essere un segno evidente della grande e meritevole attività delle donne del nostro territorio, deve essere motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti quanti noi».