© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frode in atto nei confronti dell''Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo economico . Lo comunica la Camera di Commercio di Terni che spiega: «L'Ufficio è oggetto di una azione fraudolenta, attraverso l'emissione di fatture ingannevoli con intestazione e nominativi di propri dirigenti, per cui l'Ufficio ha già esposto una denuncia alle Autorità competenti.In particolare si tratta di numerose richieste, trasmesse a mezzo posta, che riportano nell’intestazione il logo, l'indirizzo e i contatti del Ministero e dell’UIBM, nonché il nome e la firma falsificata di un suo dirigente: esse includono anche l'Iban di un conto corrente polacco per il pagamento».L'Uibm ha pubblicato un alert nella prima pagina del suo sito, che di seguito si riporta:https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/attenzione-alle-fatture-ingannevoli-con-intestazione-e-nominativi-uibm.