Zona gialla, Vaia (Spallanzani): «Nel weekend comportatevi bene, non date sponda ai catastrofisti»

Vaccino, attenzione, distanziamenti, contagi. «Una sola, piccola, noiosa ma necessaria raccomandazione: non diamo occasioni a chi blatera ancora di catastrofismi. Nel weekend continuiamo a comportarci bene», l'appello del direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che in un post su Facebook mette l'accento sulla «ottima notizia» che arriva dai dati del contagio da Sars-CoV-2, «che si abbassano in maniera sempre più significativa» e invita a proseguire sulla strada «dell'equilibrio».

«Viva la libertà di spazio e di socialità che - sottolinea - è ancora più preziosa quando conquistata da noi stessi, nella quotidianità».

Buongiorno, Amiche ed Amici. La nostra settimana si conclude con due ottime notizie: i dati del contagio che si... Pubblicato da Francesco Vaia Direttore Spallanzani su Venerdì 7 maggio 2021

«La nostra settimana si conclude con due ottime notizie: i dati del contagio» da Sars-CoV-2 «che si abbassano in maniera sempre più significativa ed il discorso del nostro premier a Porto, che sposa in pieno le nostre proposte: superamento, per un tempo limitato e transitorio, del brevetto per i vaccini. Nessuno venga penalizzato ma nessuno resti escluso», prosegue Vaia commetando le aperture sulla sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti-Covid.

«Andiamo avanti su questa strada, con equilibrio - esorta - cercando di contemperare tutte le esigenze in campo e avendo comunque e sempre come obiettivo primario la tutela della salute pubblica».

