Dal gol alla Ternana alla nascita di Filippo, Sørensen di nuovo papà

Fiocco azzurro in casa di un calciatore della Ternana. Il difensore Fredrik Sørensen ha visto nascere il suo terzo bambino, avuto dalla moglie, Elisa. La coppia ha già altre due figlie, due gemelline. II piccolo che si chiama Filippo, è nato il 2 gennaio 2024. Il giocatore, nella sua ultima partita del 2023 in campo al Liberati, aveva dedicato alla moglie e al piccolo in arrivo proprio il gol da lui stesso segnato, che ha fissato sull'1-1 il risultato di Ternana-Pisa, gara del 26 dicembre 2023. Tanti i messaggi di auguri che il difensore danese ha avuto anche dai tifosi della Ternana. Tra l'altro, pure la stessa società rossoverde gli ha formulato le proprie felicitazioni attraverso i propri canali ufficiali social. Oltre a tutto questo, proprio per permettergli di stare vicino alla moglie e al piccolo Filippo, la Ternana calcio ha concesso a Sørensen un permesso che lo ha portato a ritardare rispetto agli altri compagni la ripresa degli allenamenti all'antistadio dopo la pausa post-natalizia.

