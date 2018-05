Paura per Diana Bacosi e il figlio di 9 anni a Pomezia: l'auto della campionessa olimpica centrata da un'altra vettura

di Moira Di Mario

Paura per, la medaglia d'oro umbra dello skeet alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. La campionessa di. che gareggia sotto le insegne dell'Esercito è rimasta coinvolta, giovedì mattina, in un incidente stradale nella sua città.Poco prima delle 8 in viatra la rotatoria e l’ingresso dell’aeroporto militare l'incidente ha inoltre mandato in tilt il traffico verso Roma e in direzione di Pomezia. La provinciale è stata chiusa dai carabinieri dello scalo, i primi ad intervenire, per consentire a due ambulanze del 118 di soccorrere la campionessa, il figlio e la vetenne che guidava l'altra vettura coinvolta, e alla polizia locale di Pomezia di effettuare i rilievi. Lunghi incolonnamenti si sono formati sulla Litoranea verso via Arno, su via del Mare in direzione di via Pratica di Mare e da qui su via Monte d’Oro verso la 148.A scontrarsi sono state l'Audi della Bacosi, 35 anni, che stava accompagnando a scuola il figlio di 9 anni, che proveniva da via Arno: la vettura aveva appena superato la rotatoria e si dirigeva verso Pomezia quando, all’altezza dell’ingresso dell’aeroporto, una Opel Corsa che arrivava dalla direzione opposta avrebbe invaso la corsia finendo quasi frontalmente contro l’Audi.Secondo gli agenti della polizia locale l’impatto sarebbe stato molto violento, ma senza gravi conseguenze per i passeggeri. La strada è stata riaperta dopo le 10,30.La conferma dell'episodio è arrivata venerdì pomeriggio dalla stessa campionessa un post sul suo profilo Facebook. Nell'incidente è stato coinvolto anche il figlio di nove anni. L' incidente ed è accaduto quando la campionessa olimpica, 34 anni, nata a Città delle Pieve, stava portando il figlio a scuola. Ecco il racconto della Bacosi affidato ai social:«Salve a tutti... Ieri mattina io e mio figlio abbiamo avuto un brutto incidente. Un'automobile si è fiondata sulla nostra, come se fosse un meteorite, mentre stavamo andando a scuola. Teniamo a ringraziare tutte le persone che si sono fermate a darci una mano: i primi soccorsi, i militari della base aeronautica di Pratica di Mare , i medici del 118 e del San Eugenio e la polizia municipale di Pomezia...Semplicemente grazie 🙏!! Ammaccati e feriti ma stiamo bene......Siamo vivi ...»Loè una specialità olimpica da Messico '68Per ogni piattello si ha a disposizione un solo colpo e la distanza dalla linea di tiro è di 4.57 metri; le postazioni di tiro sono 8 e non sono allineate, distribuite su una pedana a semicerchio: le macchine da lancio sono poste a destra e a sinistra della pedana circolare del tiratore che deve spostarsi su più postazioni di tiro durante la gara.LEGGI ANCHE: Tiro a volo, doppietta italiana: Bacosi vince l'oro, Cainero d'argento