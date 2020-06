© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Da oggi si torna a respirare aria di normalità con la ripresa di molte delle attività culturali che erano state bloccate dall’emergenza Covid e un simbolo dell’estate in città, l’arena cinematografica ai Giardini del Frontone, aprirà i battenti proprio questa sera. Con l’ordinanza numero 33 firmata la scorsa settimana dalla presidentesi è di fatto dato il via libera anche alla possibilità di uscire per vedere un film sotto le stelle, sempre nel rispetto rigoroso delle distanze di sicurezza. La CineGatti, nonostante le difficoltà e incertezze legate alle premature chiusure delle sale indoor Sant'Angelo e Méliès, ha trovato rinnovata energia per allestire anche quest'anno il cartellone cinematografico dell'Arena al Frontone. Si partirà stasera, lunedì 15 giugno e in replica anche domani, con il film Favolacce dei fratelli, premiato al Festival di Berlino per la migliore sceneggiatura e con un notevolenel cast.La prima parte del programma già presentato arriva fino a metà luglio, mentre la seconda parte che coprirà le serate fino al 15 settembre è ancora in fase di definizione: «Molte sono le anteprime che vorremmo presentare - anticipano- come Mulan, Onward, I miserabili, Un figlio di nome Erasmus, Ema e altre ancora. Anche se allo stato attuale, al momento di andare in stampa con il programma, non è stato possibile avere conferme da distributori e agenzie di noleggio la cui attività e funzionalità è stata messa a dura prova dall’emergenza sanitaria. Anche quest'anno avremo con noi autori e registi che presenteranno le loro opere al pubblico perugino. Il primo saràche presenterà il suo film Figli (venerdì 10 luglio), mentre altri li riveleremo nei prossimi giorni. Non mancheranno come da tradizione le iniziative “extra”, come la giornata di sabato 11 luglio intitolata "Nickelodeon - Il Cinema rimusicato" a cura dall'associazione Metanoia. Verrà sonorizzato live dal il pianista e compositore peruginoil film emblema dell'espressionismo tedesco Il Gabinetto del Dottor Caligari». Accanto al grande cinema d’autore la CineGatti anche nell’estate 2020 dedicherà molto spazio ai più piccoli e già questo giovedì proporrà la prima visione dell’atteso film d’animazione Troll's world tour. Questo il programma delle serate finora ufficializzato:mercoledì 17 giugno - Richard Jewellgiovedì 18 giugno- Trolls World Tourvenerdì 19 giugno - Jokersabato 20 giugno - Un giorno di pioggia a New Yorkdomenica 21 giugno - Piccole Donnelunedì 22 giugno - I miserabilimartedì 23 giugno - I miserabilimercoledì 24 giugno - Il traditoregiovedì 25 giugno - Il richiamo della forestavenerdì 26 giugno - Dopo il matrimoniosabato 27 giugno - Criminali come noidomenica 28 giugno - La dea fortunalunedì 29 giugno - Parasitemartedì 30 giugno - Lontano lontanomercoledì 01 luglio - Matthias e Maximegiovedì 02 luglio - La Famiglia Addams​venerdì 03 luglio - Hammametsabato 04 luglio - Il mistero Henri Pickdomenica 05 luglio - Cena con delittolunedì 06 luglio - Tutto il mio folle amoremartedì 07 luglio - The Farewell - Una bugia buonamercoledì 08 luglio - La belle epoquegiovedì 09 luglio - Jojo Rabbitvenerdì 10 luglio - Figli (evento speciale alla presenza del regista)sabato 11 luglio - Nickelodeon 2020. Il cinema rimusicato (a cura dell’associazione Metanoia)domenica 12 luglio - Pinocchiolunedì 13 luglio - Martin Edenmartedì 14 luglio - I migliori anni della nostra vitamercoledì 15 luglio - JudyPer non creare file ed assembramenti alla cassa del cinema sarà disponibile anche la vendita on-line (sul sito www.bigliettoveloce.it), i film saranno tutti a spettacolo unico con inizio alle ore 21.30 e, a differenza delle scorse stagioni, non ci sarà intervallo tra un tempo e l'altro. Il distanziamento prevede una persona ogni due sedute, con l’eccezione dei nuclei familiari. Il prezzo d’ingresso sarà 5 Euro a persona salvo che per le anteprime e particolari eventi evidenziati nel programma. Il bar interno ai giardini resterà sempre aperto e presterà servizio prima, durante e dopo la proiezione del film, con le dovute cautele per evitare distanze troppo ravvicinate tra le persone. Sempre per l'emergenza Covid, nelle scorse settimane è nata una piattaforma digitale per la visione di film in streaming, dall’iniziativa di alcuni distributori tra cui quelli raccolti in Circuito Cinema. Così alcuni dei titoli presentati al Frontone si potranno visionare anche online e, grazie a questa opportunità, nel caso in cui le condizioni climatiche sconsigliassero la visione al Frontone gli spettatori potranno vedere lo stesso titolo programmato direttamente da casa, sostenendo al contempo l’attività dei gestori dell’Arena.